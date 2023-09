Preolimpico volley femminile 2023 | Italia troppo fallosa | gli Stati Uniti vincono 3-1

(Di venerdì 22 settembre 2023) Prima battuta d’arresto per l’nella Pool C del torneodi, che mette in palio le prime carte olimpiche per Parigi 2024. Le azzurre di Davide Mazzanti si sono infatti arrese con il punteggio di 1-3 (19-25, 25-23, 21-25, 18-25) ai più quotati, campioni olimpici in carica. Dopo 4 vittorie, è arrivato dunque il primo ko per Sylla e compagne, che hanno commesso errori a non finire e non sono riuscite a trovare le contromisure alla squadra avversaria, estremamente efficace sin dall’inizio. Quantomeno le azzurre hanno evitato il 3-0, ma poco importa. Questa sconfitta rischia infatti di compromettere in maniera significativa la possibilità di chiudere al primo posto e obbliga la squadra di Mazzanti (attualmente ancora ...

L'Italvolley di Davide Mazzanti torna in campo per le Qualificazioni alle Olimpiadi . Le azzurre sono reduci da un poker di vittorie ( Corea del Sud, Slovenia, Thailandia e Colombia). Ora, però, ...femminile Venerdì 22 settembre 2023, ore 20.45 ITALIA 1 19 25 21 USA 2 25 23 25 SEGUI ITALIA - USA IN STREAMING SU NOW! Parafrasando il linguaggio del, siamo con ogni ...

Dopo i successi contro Corea del Sud, Slovenia, Thailandia e Colombia, le azzurre di Mazzanti tornano in campo a Lodz per il primo vero big match di questo torneo preolimpico. Sylla e compagne ...Match tra le due nazionali in testa al girone C, in uno scontro che può risultare già decisivo per la qualificazione alle prossime Olimpiadi ...