Premier League | i procuratori votano il peggior acquisto estivo | comanda Haverz ma c'è anche Origi

Ha provato a farne anche TheAthletic che ha tenuto un sondaggio con procuratori che agiscono in ambito dellacon una domanda semplice ma affilata: 'Qual è stato il peggior acquisto del ......d'Europa e non rendere un caso sporadico la qualificazione a quest'edizione della Champions,... Oltre all'articolo: 'McTominay: possibile futuro in, ma non a Manchester',

Koleosho, una stellina brilla in Premier. Ed è anche italiana La Gazzetta dello Sport

Rennes, Matic: "La Ligue 1 mi ricorda la Premier League" Voce Giallo Rossa

Il mercato ormai è alle spalle. La sessione estiva si è chiusa poco meno di un mese fa ed è quindi tempo di fare bilanci. Ha provato a farne anche TheAthletic che ha tenuto un sondaggio con procurator ...In Premier lo United in crisi reduce dalla batosta di Champions va in casa del Burnley, mentre i cugini del City aprono la sesta giornata con l’anticipo contr ...