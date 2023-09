Prefettura determina decadenza Canfora | Rega | “Regole uguali per tutti”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 22 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLadi Salerno scioglie la nube di fumo che attanagliava la figura del primo cittadino di Sarno, Giuseppe, che nella giornata di ieri è stato dichiarato “decaduto di diritto dalla carica di sindaco”, così quanto si legge sul documento ufficiale inviato. Molte sono state le fibrillazioni, sia nella maggioranza, con la Giunta che ha subito radicali cambiamenti, ma anche le opposizioni non hanno mancato di puntualizzare alcuni nei che riguardano gli atteggiamenti dell’ormai ex sindaco sulla vicenda. Ed è il capogruppo in assise per Fratelli d’Italia, Antonello Manuel, a dire che “l’intera opposizione aveva chiesto, nei mesi precedenti al provvedimento emanato durante le scorse ore, che venisse fatta chiarezza su questa vicenda, ma ci siamo trovati di fronte ad un atteggiamento di totale ...