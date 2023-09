Prada torna al concreto ed esalta l' artigianalità 

Leggi su agi

(Di venerdì 22 settembre 2023) AGI - Gonne con frange e occhielli in metallo, effetto catena, bagliori di luce, abiti in pelle patinata o in velluto panné patcwork ricamato a mano con cristalli. E poi tanta organza super fine e gazar a coprire le spalle, cinture che stringono la vita, frammenti di abiti in georgette. “C'è un ritorno al, alla fisicità e al reale” nella nuova collezione del duo creativo composto da Miucciae Raf Simons, presentata davanti un parterre di celebrities internazionali, nel quartiere generale di via Lorenzini. Da Chiara Ferragni a Fedez agli attori Vincet Cassel, Scarlett Johansson, Emma Watson. E ancora Benedict Cumberbatch, Benedetta Porcaroli, Hunter Schafer e Letitia Wright. In sala anche i registi Wes Anderson e Julia Ducournau, e i cantanti Enhypen, Rosalia Jeon Somi e Sana. “Abbiamo cercato di fare al meglio il nostro lavoro e di ...