Pozzuoli | rumori molesti nella notte al Rione Carmine

(Di venerdì 22 settembre 2023) Ricevo e pubblico: ”Spettabile Redazione, non basta già il bradisismo a tenerci svegli di, si aggiunge anche la chiassosissima De Vizia che alle 4 del mattino preleva la spazzatura facendoci sobbalzare dal sonno. Mi chiedo se esistano possibilità alternative sia nello slittamento dell’orario (mezzaad esempio o almeno le 6 del mattino) sia come Il Blog di Giò.

La terra trema ai Campi Flegrei - Agostino Petroni Internazionale

Sei emozioni per pianoforte, lo spettacolo di Antonio Fresa in ... Napoliclick

Pozzuoli – Non passa giorno senza che la terra tremi sotto ... I residenti della zona hanno riferito di aver sentito nuovamente forti rumori “Per me il boato è stato peggiore di un terremoto”, scrive ...Pagina inizialePanoramastava in piedi: 16 settembre 2023, 5:23Da: Giovanni SaldedivisoIl supervulcano dei Campi Plegrei vicino Napoli non ha riposato: ora ...