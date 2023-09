Pozzuoli | forte sisma alle 11 02

Una Forte scossa di terremoto è stata avvertita in tutti i Campi Flegrei alle ore 19.40. L’epicentro è Agnano Pisciarelli. Il sisma , di magnitudo ...

Una forte scossa alle ore 4,48 ha svegliato la popolazione nei Campi Flegrei con gente scesa in strada nella zona di via Napoli. Il Terremoto più ...