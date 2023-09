Poteva arrivare al Napoli al posto di Garcia | ha appena trovato panchina | è ufficiale

(Di venerdì 22 settembre 2023) Inserito anche lui nel toto allenatore per ladelad inizio Giugno, hafinalmente squadra tra le mura amiche. La fine della scorsa stagione è stata segnata dall’addio del tecnico Luciano Spalletti da allenatore del. Le sue dimissioni hanno, dato il via alla tortuosa ricerca da parte della società del presidente De Laurentiis, di un degno sostituto che avesse quanto meno continuato l’opera del tecnico di Certaldo. La scelta, dopo i tanti nomi fatti, è ricaduta sul francese Rudi, Nagelsmann è il nuovo allenatore della Germania Il tecnico tedesco, Julian Nagelsmann, è stato più volte accostato alladel. Tra i vari nomi fatti, come De Zerbi, Italiano, Luis Enrique, Galtier e appunto Rudi ...

Una decisione in cui veniva certificato che la Procura di Firenze nonacquisire, senza ... Ci ha messo quattro anni peralla medesima conclusione a cui sarebbe potutodopo la ......l'attuazione del nuovo concetto non erano soddisfatti e che la sicurezza dei visitatori non... Come: da Bolzano, percorrere la SS241 (Strada delle Dolomiti) direzione sud, entrare nel ...

Napoli, retroscena Thiago Motta: «Poteva arrivare dopo Spalletti» ilmattino.it