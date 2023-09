Porto vs Gil Vicente – probabili formazioni

(Di venerdì 22 settembre 2023) Ilcercherà di estendere la propria imbattibilità nella Primeira Liga a 18 partite quando sabato 23 settembre accoglierà il Gilall’Estadio do Dragao. Gli ospiti, invece, sperano di raccogliere punti in trasferta per la prima volta in questa stagione, dopo aver perso le prime due partite di campionato. Il calcio di inizio divs Gilè previsto alle 21:30 Anteprima della partitavs Gila che punto sono le due squadreDopo aver ceduto il titolo di campione ai rivali del Benfica lo scorso anno, ilha iniziato in modo incoraggiante la nuova campagna, vincendo cinque volte e pareggiando una delle cinque partite iniziali della Primeira Liga. La squadra di Sergio Conceicao è partita con ...

Porto-Gil Vicente (sabato 23 settembre 2023 ore 21:30): formazioni, quote, pronostici. Altro successo per i... Infobetting

u Sérgio Conceição quer que a equipa do FC Porto mantenha o nível europeu que evidenciou na partida com o Shakhtar Donetsk (3-1), no jogo deste sábado com o Gil Vicente para o campeonato. Apesar de pa ...Perfil mais parecido com o do Baixinho coloca-o em boa posição na luta com Pepê por um lugar no onze. Noite de Hamburgo elevou-o para outro patamar ...