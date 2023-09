Pordenone | morto un bambino di dieci anni per l’esplosione di un ordigno bellico

Pordenone : esplode un ordigno bellico - morto un bambino di 10 anni Continua a leggere su Tg. La7.it - Dramma in provincia di Pordenone : un bambino di 10 anni è morto in seguito alle gravi ferite riportate per l' ...

Vivaro (Pordenone) - morto bimbo di 10 anni in seguito all'esplosione di un ordigno commenta A Vivaro ( Pordenone ) un bambino di 10 anni è morto in seguito un'esplosione avvenuta nel pomeriggio nei pressi della sua abitazione. Lo ...

Pordenone - scontro auto-moto : un morto Pordenone, 16 set. (Adnkronos) - Un uomo in sella a una moto è morto in un incidente avvenuto oggi con una macchina ad Azzano Decimo, in provincia di ...

