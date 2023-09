Ponti | arrivano oltre 20 milioni alla Provincia di Avellino

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 22 settembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiLadiottiene un finanziamento per complessivi 20.355.621,58 euro dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti-Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici per la messa in sicurezza e il rifacimento di una serie die viadotti sulla rete stradale di competenza dell’Ente. “Il via libera da parte del Ministero a questo importante finanziamento ci consente di proseguire nell’attività di miglioramento e messa in sicurezza dei 1.600 chilometri di strade di nostra competenza, con una particolare attenzione ae viadotti. Non nascondiamo la soddisfazione per questo ulteriore risultato, frutto di un lavoro costante che quotidianamente portiamo avanti. Un’attività che ci impegna senza sosta ...