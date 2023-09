Ponte | festa di fine estate con musica | gastronomia e il Memorial ‘Lello Caporaso’

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 22 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti‘Summer’s last call!” questo è il titolo delladitargata Pro Loco ‘La Rinascente’ e Forum dei Giovani diin programma sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre nell’Active Area’ in via Canniti a(alle spalle della chiesa di Santa Generosa). Saranno due serate per tutte le fasce di età con stand gastronomico, cocktail bar,e divertimento con il patrocinio del Comune di, UsAcli Benevento e Unpli Benevento. Sabato 30 settembre alle ore 21.30 djset con Vale M B2B Mike D condance e non solo. Mentre domenica 1 settembre è una giornata particolare visto che ci sarà la 23esima edizione della Gara delle Carrette –...