Ponte | all’OktoberFest del The Hops ‘I Diatriba’ in concerto

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 22 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoContinua a, alla grande, la super festa dedicata alla birra targata ‘The’. Un oktoberfest in salsa sannita ma con lo sguardo in Germania. Infatti tra i fiumi di birra che inonderanno Via Stazione dici sarà la HB che incorpora e trasmette in tutto il mondo la singolare atmosfera di Monaco di Baviera, metropoli della birra. Non solo birra ma anche fritti, bretzel, panini con wurstel, hamburger, crauti alla bavarese e tanto altro il tutto cucinato in modo artigianale. E stasera, venerdì 22 settembre, alle ore 21.30 ci sarà ildei ‘, una band dedicata alle “Hit” Pop Rock che hanno segnato la storia della musica internazionale. La band è nata da un’idea della vocalist Sara Petini e completata da amici musicisti. La scaletta della serata ...