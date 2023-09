Pompei | via libera dall' Unesco per l' ampliamento della buffer zone

La Madonna di Pompei viaggia in Circum vesuviana e vola in funivia sul monte Faito . Sarà una Missione Mariana speciale quella che avrà inizio ...

Campania . Al via il primo treno che inaugura la tratta Roma-Pompei , con scalo a Napoli, voluto dal governo . La Regione Campania vanta un patrimonio ...

(Adnkronos) – viaggio inaugurale oggi per il nuovo collegamento diretto Roma-Pompei in Frecciarossa che in 1 ora e 47 minuti, due ore e 15 al ...