Polemica ad Arezzo | sulla busta del pane una poesia di Benito Mussolini

(Di venerdì 22 settembre 2023) "Non sciupate il, ricchezza della patria, il più santo premio alla fatica umana". Sono le parole del Duce, insieme anche a una 'M' in fondo al testo

"Non sciupate il pane, ricchezza della patria, il più santo premio alla fatica umana". Sono le parole del Duce, insieme anche a una 'M' in fondo al testo... Torres, Olbia 6; Pescara, Gubbio, Lucchese 4; Pontedera, SPAL,, Fermana 3; Pineto, Entella, ... 'Prendiamo atto della protesta, rispetto i cittadini meno chi strumentalizza per sterile...

Polemica ad Arezzo: sulla busta del pane una poesia di Benito ... LA NAZIONE

Montevarchi. Ancora polemiche sullo spazio verde concesso ad un ... LA NAZIONE

«Non sciupate il pane, ricchezza della patria, il più santo premio alla fatica umana». Sono le parole del Duce, insieme anche a una 'M' in fondo al testo ...Sotto, inconfondibile per chiunque abbia un po' di confidenza con la storia del fascismo la M stilizzata che era la sigla di Mussolini ...