Pnrr | Gelmini “sprona” il governo | “Ci vuole più coraggio”

(Di venerdì 22 settembre 2023) In una intervista che ha rilasciato al quotidiano “Il Giornale” ha parlato il vicesegretario del partito ‘Azione’, Maria StellaIl lavoro delcontinua ad andare avanti e, soprattutto, per la propria strada. Ostacolato da parte delle opposizioni che continuano a mettere i “bastoni tra le ruote” al gruppo guidato dalla premier, Giorgia Meloni. Allo stesso tempo, però, c’è anche chi “” lo stessoe li invita ad avere molto più. Un invito che arriva da chi meno te lo aspetti. O forse non proprio così. Parole e dichiarazioni molto importanti quelle che arrivano direttamente dalla politica inquadrata in foto. Il vicesegretario di ‘Azione’, Maria Stella(Ansa Foto) Notizie.comStiamo parlando dell’ex ministro dell’Istruzione, Maria Stella ...

E così Mariastella, oggi in Azione, decide di confrontarsi con quelle parole: "Anch'io ... Sulsiete con Fitto "Ilè una grande opportunità per il Paese e devo dire che ha stancato ...... approvando i decreti che ancora mancano per poter utilizzare le risorse che ilmette a ... Lo afferma l'ex ministra Maria Stella, parlamentare di Azione, a Roma per l'iniziativa "Formarsi ...

GELMINI: SERVE PIU' CORAGGIO SULLE RIFORME 9 colonne

Gelmini: “Occorre detassare gli investimenti sulla formazione” Orizzonte Scuola

“Il Pnrr è una grande opportunità per il Paese e devo dire che ha stancato questo derby in cui si rimpallano colpe e risultati. La verità è che il Pnrr ha attraversato i governi Conte, Draghi e Meloni ...“Il Pnrr è una grande opportunità per il Paese e devo dire che ha stancato questo derby in cui si rimpallano colpe e risultati. La verità è che il Pnrr ha attraversato i governi Conte, Draghi e Meloni ...