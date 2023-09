Pisciotta | arrestati ladri di catalizzatori

Leggi su zon

(Di venerdì 22 settembre 2023) Nella mattinata del 21 settembre u.s., i militari del Reparto Territoriale Carabinieri di Vallo della Lucania hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, su richiesta di questa Procura, emessa dal G.l.P. del Tribunale di Vallo della Lucania, per furto aggravato, nei confronti di un 48enne e di un 45enne, entrambi residenti nel napoletano. Secondo l’ipotesi accusatoria, gli indagati, a(SA) nel mese di luglio dell’anno scorso, all’interno in un’area di parcheggio e con l’utilizzo di un seghetto, si sarebbero appropriati di un catalizzatore dell’impianto di scarico di un’autovettura in sosta. I Carabinieri della Stazione di, attraverso un’articolata attività investigativa, sono riusciti ad indentificare i due. Segui ZON.IT su Google News.