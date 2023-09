Pioppo | i Carabinieri salvano un uomo colto da malore improvviso

Leggi su monrealelive

(Di venerdì 22 settembre 2023) Monreale – Ogni giorno l’Arma deiè presente e vigile sul territorio per prestare soccorso e offrire sostegno. Une i sensi che cominciano a mancare. Così undi 60 anni che si trova da solo a casa, decide di uscire in strada per chiedere aiuto. Per fortuna passano da lì (Monrealelive.it)