Pioli spinge il Milan “C' è voglia di tornare a vincere”

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 22 settembre 2023) CARNAGO (VARESE) (ITALPRESS) – “è sempre importante, soprattutto per noi che in campionato veniamo da una sconfitta. Non esistono partite facili ma c'è ladi interpretarla bene e di avere dall'inizio alla fine la qualità per poterla”. Stefanocarica ilalla vigilia della sfida col Verona a San Siro. I rossoneri sono reduci dal crollo nel derby e dal pari in Champions col Newcastle e il tecnico potrebbe cambiare qualcosa. “Cerco di fare le scelte perdomani. Ho tutti i giocatori che scalpitano per giocare, ci saranno 11 scelte e poi la possibilità di cambiare in corso. Ma giocheremo comunque così tanto che ci sarà spazio per tutti. La squadra sta bene, è convinta di quello che fa e hadi fare la partita domani”, assicura ...