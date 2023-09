Pioli | «Derby chiuso col Newcastle? No! Impariamo pure dai limiti»

(Di venerdì 22 settembre 2023)ritiene ilperso contro l’Inter 5-1 anche un insegnamento per crescere. Il tecnico rossonero ha parlato alla vigilia del match col Verona MIGLIORARE ? La risposta di Stefanoin conferenza stampa alla domanda se ilperso con l’Inter si fossecol pari contro il: «Ilnon hae né aperto niente, volevamo vincere, non esserci riusciti è un peccato. Dobbiamo prenderci tutte le cose fatte bene così come imostrati nella partita precedente del. Bisogna migliorare e per farlo serve focalizzarci sia sulle cose positive che sue quelle negative». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...

Intervistato da Sky Sport, Stefano Pioli ha parlato così in vista del match contro il Newcastle: “Torna a San Siro per giocarsi...

Due gare a San Siro di fila con un sol gol fatto, cinque subìti e un punto conquistato. Sono bastate le gare con l'Inter nel derby e col Newcastle in Champions per riportare Pioli dalle stelle alle stalle. Il debutto in Champions League del Milan non è stato certamente indimenticabile. La squadra di Stefano Pioli, dopo la pesantissima sconfitta nel derby della Madonnina, doveva dimostrare qualcosa a tifosi e detrattori.

Domani pomeriggio a San Siro il Milan ospita l' Hellas Verona nel match valevole per la quinta giornata di Serie A. I rossoneri hanno l'obbligo di voltare pagina dopo il pesante ko nel derby con Inter. Stefano Pioli, tecnico del Milan, interverrà in conferenza stampa da Milanello per presentare la sfida di domani a San Siro contro il Verona (calcio d'inizio alle ore 15).