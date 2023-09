Piogge e temporali in arrivo | da mezzanotte è allerta meteo in Campania

In arrivo piogge forti e violenti temporali ma il caldo non è ancora finito Dopo una ventata d’aria fresca registrata a fine agosto, il caldo ...

E' stata modificata l'allerta GIALLA perdiffuse con le seguenti modalità: ZONE B, E fino alle ore 14.00 di oggi, venerdì 22 settembre. Bacini piccoli e medi della ZONA C, fino alle ore 17.00 di oggi Bacini grandi della ...Il codice giallo è stato prorogato fino alle 8 di sabato 23 settembre per le zone meridionali dove potranno ancora verificarsi rovesci o, con possibili colpi di vento e grandinate. I mari ...

Meteo Cronaca Diretta: PIOGGE e TEMPORALI, peggioramento nelle PROSSIME ORE, ALLERTA della PROTEZIONE CIVILE iLMeteo.it

Cronaca meteo. Perturbazione in transito, piogge e termporali anche forti su parte d'Italia. Situazione e previsioni ... 3bmeteo

La prossima settimana, un inaspettato cambiamento del tempo coinvolgerà il Nord Italia, regalando un periodo soleggiato ...Prorogata l'allerta meteo per temporali in provincia di Grosseto e in Toscana. Ecco le previsioni per il maltempo ...