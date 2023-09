Pino Insegno | Ecco Chi È Sua Moglie!

Leggi su uominiedonnenews

(Di venerdì 22 settembre 2023): dopo la fine della lunga relazione con Roberta Lanfranchi, il conduttore si è felicemente sposato con Alessia Navarro.tutto quello che c’è da sapere su di lei…è stato per lungo tempo uno dei conduttori più amati della Rai. Ora, secondo molte indiscrezioni potrebbe tornare con un programma tutto suo, o in sostituzione di altri conduttori che hanno lasciato la Tv di Stato. Nel frattempo è stato confermato anche per Il Mercante In Fiera. Il conduttore è sposato in seconde nozze con Alessia Navarro, che alcuni telespettatori sicuramente conosceranno già.: chi è sua moglie, Alessia Navarro!è uno storico volto della Rai ed è stato un conduttore molto amato per lungo tempo. In ...