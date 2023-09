Pinguini Tattici Nucleari | nuove date nei palasport | i biglietti

(Di venerdì 22 settembre 2023) Salgono a 33 i concerti nei palazzetti deidopo diversi sold out e una grande accoglienza in prevendita, lee iCon oltre 100.000venduti in un solo giorno, a grande richiesta iannuncianoa Milano, Roma, Bologna, Torino e Firenze, per il Non perdiamoci di vista \ Fake news Indoor Tour –2024, organizzato e prodotto da Magellano Concerti, che vedrà la band sui palchi dei più importantiitaliani nella primavera del 2024. Diventano così 6 lea Milano, 4 a Roma, Bologna e Torino e 3 a Firenze, per un complessivo di 33 ...

Come si suole dire in questi casi, a grande richiesta iNucleari annunciano nuove e ulteriori date a Milano, Roma, Bologna, Torino e Firenze del loro 'NON PERDIAMOCI MICA DI VISTA\FAKE NEWS INDOOR TOUR - PALASPORT 2024', che prenderà il ...... Baciami ancora) Aspettavo te da tanto tempo ormai che quasi non ci credevo che arrivassi più (Vasco) Tu mi hai insegnato la differenza tra le ciliegie e le amarene (Nucleari, ...

I Pinguini Tattici Nucleari non si fermano più: oltre 100mila biglietti venduti in un giorno e nuove date La Stampa

Nuovi concerti per i Pinguini Tattici Nucleari Rockol.it

Milano, 22 set. (askanews) – Con oltre 100.000 biglietti venduti in un solo giorno, a grande richiesta i Pinguini Tattici Nucleari annunciano nuove date a Milano, Roma, Bologna, Torino e Firenze, per ...Con oltre 100.000 biglietti venduti in un solo giorno, a grande richiesta i PINGUINI TATTICI NUCLEARI annunciano nuove date a Milano, Roma, Bologna, Torino e Firenze, per il “NON PERDIAMOCI MICA DI VI ...