(Di venerdì 22 settembre 2023) Il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, GilbertoFratin, torna a parlare di auto elettriche e dell'opposizione del governo italiano alle politiche europee per il settore automotive: "L'è una grande via per la mobilità del futuro, la principale. Per l'Italia, però, non puòl'. Continueremo a batterci in Europa perché l', oggi non accessibile a tutti, diventi una vera opportunità e non un limite, non unsenza alternative", spiega il ministro. "Non può esistere mobilità che tenga a distanza a priori filiere produttive come quella italiana solida e vincente dell'endotermico". Per questo, secondo il governo, l'Italia "puòtra i migliori in Europa nello sviluppo degli e-fuel", mentre "lo è già su ...

"Continueremo a batterci in Europa sul regolamento 'automotive' - osserva- perché l', oggi non accessibile a tutti, diventi una vera opportunità e non un limite, non un dogma senza ......l', oggi non accessibile a tutti, diventi una vera opportunità e non un limite, non un dogma senza alternative". Così il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto,...

Mobilità Sostenibile: Pichetto, elettrico via del futuro ma non dogma ... MASE

Pichetto - "L'elettrico non è un dogma, non può essere l'unica strada" Quattroruote

"Crediamo nell'elettrico come una grande via per la mobilità del futuro ... Così il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto, nel videomessaggio diffuso oggi nel corso di ...Il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, torna a parlare di auto elettriche e dell'opposizione del governo italiano alle politiche europee per il settore ...