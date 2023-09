Picasso - 660 LMS | supercar sartoriale

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 22 settembre 2023) La nuovasvizzera660 LMS è stata presentata a Milano: 660 indica il numero dei cavalli, LM ne descrive il Dna ispirato ai prototipi che corrono a Le Mans e la S sta per stradale. Carrozzeria e telaio sono di fibra di carbonio, mentre il motore è un V6 biturbo di 3.0 litri con bancate a 90. Sviluppato ad hoc da Autotecnica Motori leader nella progettazione di motori per i campionati FIA GT, Formula 2 e Formula 3 è pensato per sfruttare al massimo le prestazioni dei carburanti sintetici. Il peso della sportiva è inferiore ai 1.000 kg, mentre la downforce può superare i 900 kg. Dato curioso, la parte laterale del telaio è costituita dal pannello di fibra di carbonio più lungo mai realizzato per un'auto di serie: 3,24 metri. Il progetto porta la firma di Stefano, desideroso di riportare in auge i fasti di ...