Phisikk du role – Mattarella | gli emigrati e il “buonismo selettivo”

(Di venerdì 22 settembre 2023) Meno male che è rimasto Sergioa dire padi verità, pane al pane, su temi dove la verità è quasi sempre elusa. Parliamo dei regolamenti di Dublino, che rappresentano la bibbia delle politiche allestite dall’Ue per affrontare i flussi migratori: per il Presidente della Repubblica sono “preistoria”. La Convenzione di Dublino, da cui derivano i regolamenti in vigore, fu scritta nel 1990, cioè ere glaciali fa, e, ovviamente, non funziona più, non foss’altro perché continua a basarsi sulla finzione della solidarietà tra gli Stati membri nell’accoglienza volontaria dei migranti, riservando al Paese di primo impatto “solo” il compito dell’identificazione e del primo soccorso. Ovviamente di solidarietà non si è visto quasi niente e gli Stati membri geograficamente esposti (come l’Italia) al fenomeno, hanno dovuto affrontare in solitudine il ...