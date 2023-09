Peste suina | non siamo riusciti a salvare i maiali di Sairano | ucciderli in rifugio è stata un’ingiustizia profonda

(Di venerdì 22 settembre 2023) di Brenda Ferretti* Crosta, Crusca, Pumba, Dorothy, Mercoledì, Bartolomeo, Ursula, Carolina e Spino: sono i nomi dei 9delCuori Liberi di, nel Pavese, che fino a pochi giorni fa potevano sperare di vivere liberi per tutta la loro vita. Purtroppo invece sono stati uccisi dai veterinari dell’ATS di Pavia, dopo che la polizia ha sgomberato il santuario con manganelli, calci e pugni contro noi manifestanti pacifici. Per 14 giorni un presidio pacifico che riuniva attivisti e attiviste da tutta Italia aveva lo scopo, da un lato, di accudire e accompagnare con tutte le cure veterinarie possibili imalati diafricana — una grave malattia che colpiscee cinghiali e che a settembre di quest’anno si è diffusa velocemente ...

Paura fra gli allevatori della Lombardia per il rapido diffondersi della Peste suina nella zona di Pavia. Il virus non è in grado di compiere il ...

Si fa sempre più serio il problema della pesta suina in Lombardia . Al momento sono circa 33mila i maiali abbattuti dalle autorità sanitarie in otto ...

Clara Moroni interviene sul caso dei maiali del santuario Cuori Liberi uccisi "per precauzione" in relazione alla, una vicenda che ha colpito anche Joaquin Phoenix che gli ha dedicato un post: "Bisogna smettere di usare termini come maiale, animale, bestia per descrivere umani che commettono atrocità ...... in un momento così delicato che vede il territorio pericolosamente esposto a malattie animali come laafricana e la brucellosi bovina, presenti ufficialmente nelle regioni amministrative ...

Peste suina in Lombardia: 33.865 maiali abbattuti, focolai salgono a 9 Il Sole 24 ORE

Peste suina in Lombardia, sono oltre 33mila i maiali abbattuti per frenare i contagi Fanpage.it

L'attore ha condiviso la sua vicinanza agli animali uccisi e alla lotta degli attivisti che si sono spesi per evitarne l'abbattimento.A "Morning News" spiegano la protesta dopo l'abbattimento di 10 esemplari: "Sono entrati in una proprietà privata per uccidere animali da compagnia" ...