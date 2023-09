(Di venerdì 22 settembre 2023)-Lucè morto. Aveva 37e dacombatteva per salvarsi, per rimarginare lesioni e riferite riportati in una brutale e assurda aggressione avvenuta...

Pestato in Francia da tre sconosciuti, dopo quattro anni muore Jean-Luc Krautsieder: era di Latina ilmessaggero.it

