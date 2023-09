Perché i lettini affiancati sono utili per il co-sleeping e quali sono i migliori

Leggi su gravidanzaonline

(Di venerdì 22 settembre 2023) Ancora oggi l’argomento co-è uno dei più divisivi in ambito genitoriale; anzi, a essere più precisi a dividere è l’idea di far dormire il bambino nel lettone con i genitori, specie se allattato al seno per agevolare alla mamma il compito di allattarlo durante i risvegli notturni, contro quella di far dormire invece il bebè sì in camera con i genitori, ma in un lettino a parte. La prima tipologia si identifica come bed sharing, la seconda come room sharing. Aggiornando le raccomandazioni per il sonno sicuro e per la prevenzione della SIDS, nel 2022 l’Accademia Americana di Pediatria (AAP) ha fatto sapere di sconsigliare il bed sharing, mentre UNICEF e Leche League sostengono le linee guida NICE, a favore del dormire con i genitori. Insomma, come detto sull’argomento il dibattito è quantomai acceso. ...