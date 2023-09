Perché è indispensabile una nuova politica europea per l’Africa Parla Fassino

Leggi su formiche

(Di venerdì 22 settembre 2023) L’Europa, anche in vista delle europee 2024, deve mettere al centro “il tema Africa” e “costruire una strategia, unadi visione”. Non solo la questione emigrazione, ma “un grande progetto dell’Ue di medio e lungo periodo per lo sviluppo e la crescita socio-economica, convenuto e co-progettato insieme all’Unione africana”. Così in una conversazione-intervista con Formiche.net il già ministro e presidente della Commissione Esteri della Camera (Pd) nella scorsa Legislatura, Piero. Anche per dare “risposte a un continente immenso e ad una popolazione gigantesca” con “un Sahel funestato dai golpe militari” e sentimenti anti occidentali, per l’ex segretario diessino, l’Europa e l’area euro-atlantica devono poi “lavorare per ricostruire un sistema di governance multilaterale”,“una condizione di anarchia internazionale ...