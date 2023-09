“Per loro era quasi colpa del 118” | parla il poliziotto del video virale con Ultima generazione

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 22 settembre 2023) In undi Local Team lo si vedere per oltre 4 minuti con uno degli attivisti diche l’altro giorno hanno bloccato viale Fulvio Testi a Milano, una delle trafficatissime strade di accesso alla città. Con una pazienza encomiabile, questo giovanespiegaperché non possono piazzarsi nuovamente in mezzo alla strada, dopo che li aveva già convinti a spostarsi per consentire il passaggio di un’ambulanza. Un intervento di grande professionalità, che è valso ad Alessandro Palmieri, 24enne agente del commissariato di Cinisello Balsamo, un’inaspettata fama social. E che di contro ha fatto emergere con ancora più forza l’assurdità dell’atteggiamento e delle pretese degli ecoattivisti. Ildelcon ...