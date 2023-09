Per la Süddeutsche Bonucci è stato bullizzato dalla Juventus inteso come mobbing

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 22 settembre 2023) C’èun momento in cui i tifosi dell’Union Berlin se ne stavano sugli spalti a ridere, con la birra in mano. E ad applaudire i cori di scherno dei tifosi del Real che li aveva appena battuti, tanto nemmeno li capivano. “I berlinesi avevano perso 0-1. Ma tra i loro sostenitori non c’era nessuno che volesse lasciarsi rovinare l’umore”. Così descrive l’esordio in Champions dell’Union, laZeitung: il clima di festa, di sorpresa, di spensieratezza mista a delusione della prima partita con il Real. Uno spaccato di freschezza inedito, contro il quale giocherà anche il Napoli. “naufraghi in alto mare, gli unionisti si erano aggrappati a un’asse di legno, avevano ingoiato ondate di attacchi e continuavano a tenere la testa fuori dall’acqua”, scrive il giornale tedesco. Poi sono affondati: “blubb, blubb, blubb”. Erano ...