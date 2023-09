«Penso che la fluidità nella moda sia la cosa migliore»

(Di venerdì 22 settembre 2023) Celeste, azzurro? No, per il suo secondogenito mamma Rihanna preferisce il colore rosa. La cantante ha ufficialmente presentato il secondo figlio, Riot Rose, con alcuni scatti ufficiali condivisi dal fotografo Miles Diggs sui social. E non è un caso che proprio nelle prime foto il bebè indossi abiti rosa. Il motivo? Lo ha spiegato proprio la famosa mamma che ha deciso di fare dellaun must per l’abbigliamento dei suoi bambini. Rihanna annuncia la gravidanza al Super Bowl ...

Robert Lewandowski ha parlato in un'intervista ad AS, toccando il tema della fuga verso l'Arabia di molti giocatori dei campionati europei....

Esulta Wout Poels nella ventesima e penultima tappa della Vuelta a España 2023 . Dopo essere andato in fuga a inizio giornata, l’olandese della ...

Un parere autorevole e mai banale. Adriano Panatta , nelle vesti di commentatore tecnico in Rai, ha accompagnato gli appassionati nelle giornate di ...

A quel punto la concorrente ha voluto dire la sua riguardo alcune recenti situazioni verificatesi in casa: " Volevo rassicurare i miei figlimi avranno vista con il branco contro ,..."Nonl'Armenia possa resistere da sola e non credodi fronte ad un attacco azero il nostro Paese possa continuare ad esistere, specialmente ora con la Russia impegnata in una guerra e ...

Sulla violenza di genere basta perdere tempo Azione

F1, Tsunoda: "Chiudo gli occhi e sogno il titolo". Lo speciale "Yuki San" su Sky Sport F1 Sky Sport

Nei primi scatti di famiglia l’abbigliamento del secondogenito Riot Rose non è passato inosservato ...Un dolce made in Rome omaggia la Ryder Cup, la prestigiosa manifestazione internazionale di golf che, alla sua 44/a edizione, sta calamitando a Roma i campioni e gli appassionati del green per le comp ...