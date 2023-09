Pensioni più basse per chi vive di più | annuncio-bufera dell’INPS

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 22 settembre 2023) Mentre il governo Meloni vaglia ogni opzione per portare a termine la sua riforma delle, un dossierrischia di sparigliare le carte. L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha puntato i suoi fari sulla durata della vita media, diversa per categorie di soggetti, e sui parametri matematici utilizzati per tradurre l’aspettativa di vita ai fini dell’erogazione degli assegnistici. Pensione e vita media Per farla breve, secondo l’INPS è da anni in corso una disparità fra le diverse categorie di pensionati ed è giunto il momento di aggiustare il tiro: il coefficiente di trasformazione delle, che è attualmente uguale per tutti, è sbagliato ed è fonte di iniquità. Il motivo è da ricercarsi nel fatto che: in determinate zone del Paese la durata della vita media è più alta rispetto alla ...