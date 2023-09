Pd | Schlein | ' nostro obiettivo è riaprire porte partito e incontrare italiani'

(Di venerdì 22 settembre 2023) Roma, 22 set (Adnkronos) - "Illedel. Stiamo mettendo a fuco proposte concrete che incontrano glie le italiane sulla quotidianità". Lo ha detto Ellynel suo intervento a 'Crea! L'Italia che faremo'. "E' importante una iniziativa come questa, è un luogo concreto dove vive il pluralismo, la sintesi e l'ascolto e che ci aiuta come dirigenza nazionale per affinare le politiche che stiamo proponendo. Sono momenti fondamentali per la vita della comunità democratica e ci aspettiamo che ci aiutino a definire la linea di battaglia della prossima finanziaria", ha aggiunto la segretaria del Pd.

Roma, 13 lug. (Adnkronos) - "Noi siamo oggi all'opposizione" e questa deve essere l'occasione "per ritessere fili andati strappandosi in questi ...

Milano, 13 ago. (Adnkronos) - ''Non si svende il nostro patrimonio culturale per il vezzo di due miliardari in vena di singolar tenzone ''. Così la ...

«La sinistra in assenza di contenuti cerca pretesti per attaccare il governo e lo sta facendo anche adesso: strumentalizzando una frase estrapolata ...

"Dobbiamo lavorare in rete, ascoltarci, ascoltare chi lavora sui servizi educativi tutti i giorni per capire come possiamo fare insieme un salto in ...

'Facciamo nostre le parole della segreteria nazionale Elly: 'lavoro e povero non possono ...Democratico e Giovani Democratici saremo in piazza San Giovanni a Imperia per continuare il..."No a nuove sanatorie - attacca la segretaria del Pd Elly- adesso sugli scontrini un'altra ...stragrande maggioranza di commercianti che pagano le tasse e che reggono l'economia del...

Ultimo'ora: Pd: Schlein, 'nostro obiettivo è riaprire porte partito e ... La Svolta

Schlein sulle divisioni del Pd: "Orgogliosa del nostro dibattito, siamo l'unico partito non personale e non f… La Stampa

Roma, 22 set (Adnkronos) – “Il nostro obiettivo è riaprire le porte del partito. Stiamo mettendo a fuco proposte concrete che incontrano gli italiani e le italiane sulla quotidianità”. Lo ha detto Ell ...Continua Schlein: “Lavorare troppo e male non aumenta la produttività ... La situazione in Italia Nel nostro Paese non esiste una normativa sul tema. Alcune aziende hanno volontariamente ridotto ...