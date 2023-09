Pd | Malpezzi | ' Cofferati rispetti militanti e elettori | Schlein sia garante della sintesi' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 22 settembre 2023) Roma, 22 set (Adnkronos) - "Sono contenta chesia tornato. Mi spiace quando si esce dai partiti, perchè io credo nel pluralismo". Simonanon sbatte la porta i faccia a Sergio, che ha appena ripreso la tessera del Pd, ma chiede all'ex leaderCgil "rispetto non tanto per la classe dirigente, ma nei confronti didel Pd", spiega in una intervista all'Adnkronos., che ne pensa del rientro dinel Pd? "Io sono sempre contenta se qualcuno rientra, mi spice quando le persone escono, mi era dispiaciuto quandoera uscito. In un grande partito si sta sempre dentro, anche quando le idee non ci piacciono, si lavora da dentro per portare un contributo. Soprattutto in ...