Pd | M Meloni | ' serve unità | chi aspetta sul fiume vedrà passare non una persona ma partito'

(Di venerdì 22 settembre 2023) Roma, 22 set (Adnkronos) - "C'è bisogno di un Pd con prospettiva di governo, di responsabilità. Tutto questo richiede un Pd che sia forte e unito, non possono esistere due partiti, uno ufficiale e uno ombra. E' una tentazione che qualcuno ha". Lo ha detto il senatore del Pd Marconel suo intervento a 'Crea! L'Italia che faremo' "Sento da molti, dai propositi di Bonaccini, che non è questa la prospettiva. Ma cerchiamo di essere rigorosi su questo, dobbiamo sapere che se un modo di procede passa e va avanti si sa dove si inizia e non dove si finisce -ha spiegato-. Se coltiviamo una autonomia assoluta e poi, magari, un accordo tattico tra parti delnon sappiamo dove può finire questo percorso. Noi siamo qui per evitare una deriva del genere, il nostro appello e questo". "Il Pd non deve rinunciare all'obiettivo di ...