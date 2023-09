Pd | i tentativi disperati di salvare il soldato Schlein | ora torna in campo pure Cofferati

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 22 settembre 2023) Sergioche annuncia il ritorno nel partito perché “credo di dover dare una mano a chi deve guidarlo”; Michele Emiliano che si offre di “coordinare con gli altri governatori la campagna elettorale per le europee”. Se due indizi fanno una prova, è evidente che nel Pd c’è chi ha annusato il collasso e ha capito che l’unica strada percorribile è cercare di evitarlo puntellando Elly, cantandone le lodi da un lato, ma cercando di raddrizzarne il corso dall’altro. Perchésaràtanto capace, intelligente e appassionata, come sostengono i due, ma ha delle innegabili difficoltà a far passare il messaggio e a gestire la macchina: internamente, con le fughe in massa di dirigenti e militanti, ed esternamente, con i rapporti tesi con il M5s, “l’alleato inevitabile”, come lo definisce Emiliano. E poiché ...