Pavard titolare in Empoli-Inter non esclude Darmian | ecco l’incastro ? SM

(Di venerdì 22 settembre 2023)può avere un’altra chance daanche in, ma ciò nonrebbe la presenza diin campo.che verrebbe a crearsi. INCASTRO ? Secondo SportMediaset,potrebbe significare per Benjaminun’altra chanche per partire ancora una volta. Il francese ha fatto bene contro la Real Sociedad e Simone Inzaghi potrebbe decidere di dargli ancora minuti di gioco e più responsabilità. Questo anche perché, in tal modo, Matteopotrebbe essere spostato più avanti sempre sulla destra. Andando così a prendere il posto di Denzel Dumfries.-News - Ultime notizie e calciomercato ...

Benjamin Pavard è in orbita Inter da poche ore, eppure la sua posizione è precaria al Bayern Monaco. Secondo la Bild Thomas Tuchel non ha dubbi a ...

Pavard in campo in un test amichevole tra Bayern Monaco e il Fanclub Weinbeisser Kalter, cioè una selezione di 44 giocatori altotesini che ogni anno ...

L’Inter ha chiuso un colpo in difesa poche ore fa, ovvero Benjamin Pavard . Giovanni Capuano fa riferimento alle distanze in testa alla classifica su ...

In mediana possibile nuova chance per Asllani al posto di Calhanoglu In difesa invece èche va verso la conferma dopo l'esordio dain Champions. Possibile giro di riposo per Bastoni ...Male Arrnautovic e Asllani, non meglio, Carlos Augusto e De Vrij. Ma in questa rotazione ... E ora c'è bisogno di capire un dato di fatto importante: Frattesi è il dodicesimoa ...

Pavard all'Inter, cosa fare al Fantacalcio: sarà titolare, ruolo, al posto ... Goal Italia

Inter, Darmian e De Vrij probabili titolari nel derby col Milan. Pavard e Acerbi... Sky Sport

Il tecnico Inzaghi ha cambiato 5 giocatori rispetto al derby e la squadra non si è ritrovata. Il peso dell’assenza di Calhanoglu, le incertezze di Pavard, il basso ritmo di Asllani. Conferme da Thuram ...Meglio Pavard e Carlos Augusto, ad esempio ... Solo rimettendo in campo Thuram, sempre più un titolare, in una versione molto offensiva con Carlos Augusto “braccetto“ in difesa e Sanchez trequartista ...