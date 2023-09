Stupro di gruppo a Palermo , la paura degli indagati dal carcere: a quanto pare avrebbero chiesto di essere allontanati dalla prigione per via delle ...

La7.it - Notte dia Palemo quando molti cittadini sono stati costretti a scendere in strada a causa di incendi divampati in zona Brancaccio tra via Fichidindia e San Criro . I Vigili del ......di una carrozza del- Torino. Gli inquirenti pensano ad una intimidazione, più che al tentativo di fare una strage , ma ogni opzione rimane aperta. Per i 900 passeggeri una notte di. ...

Paura a Palermo: notte di incendi in zona Brancaccio, cittadini in strada TGLA7

Notte di paura a Palermo per gli incendi, residenti sui tetti Agenzia ANSA

PALERMO (ITALPRESS) – L’ondata di calore delle ultime ore non da tregua alla Sicilia, che continua a bruciare. Notte di fuoco nel palermitano, dove i pompieri hanno lavorato ininterrottamente per […] ...Notte di paura a Palemo quando molti cittadini sono stati costretti a scendere in strada a causa di incendi divampati in zona Brancaccio tra via Fichidindia e San Criro. I Vigili del Fuoco a lavoro ...