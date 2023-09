Pattinaggio artistico | Junior Grand Prix Budapest 2023 | Pezzetta terza dopo lo short! Grande prova dell’azzurra

Leggi su oasport

(Di venerdì 22 settembre 2023) Un giornata da incorniciare per i colori azzurri.quindici anni dall’ultima volta una pattinatrice italiana è riuscita a centrare un piazzamento in top 3 in un segmento breve del circuito. A compiere l’impresa è stata Annache, nello short della tappa di, ha ottenuto una più che incoraggianteposizione scavalcando quota 60 e replicando quanto fatto da Stefania Berton nel 2006. La nativa di Bolzano nello specifico si è resa artefice di un programma senza alcuna sbavatura, dove ha realizzato cone qualità i tre elementi di salto del layout, partendo con la combinazione triplo flip/doppio toeloop e proseguendo poi con il doppio axel e con il triplo lutz in zona bonus, difficoltà che le hanno concesso di ...