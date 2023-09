(Di venerdì 22 settembre 2023) Un vero e proprio trionfo in una delle prove più difficili e imprevedibili.ha conquistato alun’eccezionale medaglia d’orofemminile, portando all’Italia ilmetallo pregiato dei Campionatidi, competizione in scena fino al 30 settembre in Colombia, nello specifico ad Ibaguè. L’azzurra, già al comando dopo il segmento più corto, ha confermato la leadership pattinando anche la migliore free, riuscendo a tenere botta rispetto alle dirette avversarie ...

Un weekend importantissimo in chiave Italia. Domani partirà infatti in quel di Budapest la quinta tappa del circuito ISU Junior Grand Prix 2023 -2024 ...

'Adamo scomparve 10 anni fa, all'improvviso, dopo aver trascorso tre giorni con le sue figlie, che aveva accompagnato ad una gara di. Si è allontanato a bordo del suo Suv nero; ...... Gold Nak Muay Asd, Jonica Basket Asd, Asd Pallamano Crotone, Asd Basket New Team 2000, Judo Calabro Brugellis, Asd Futsal Kroton,Infinity, Asd Pallavolo Crotone, Asd Tennis ...

Pattinaggio artistico a rotelle, Mondiali 2023: Roberta Sasso trionfa nella Solo Dance al primo anno nella massima categoria OA Sport

Il pattinaggio artistico della Asd Skating Trani al «Roller day», questa domenica a Bisceglie - ilgiornaleditrani Radio Bombo

Il 55 enne ha abbandonato le due figlie che all’epoca avevano 12 e 16 anni. Rintracciato dalle telecamere di Chi l’ha visto Aveva scritto: «Voglio farla finita». La ex moglie: «Non è un uomo, non è u ...Un giornata da incorniciare per i colori azzurri. Dopo quindici anni dall'ultima volta una pattinatrice italiana è riuscita a centrare un piazzamento in top 3 in un segmento breve del circuito Junior ...