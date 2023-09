"Vorrei anche ricordare con gratitudine quanti operano con Mediterranea Saving Humans per il salvataggio di migranti in mare. Grazie tante, fratelli ...

Lo ha dettoFrancesco, parlando a braccio al termine del suo discorso al Memoriale dedicato ai marinai e ai migranti dispersi in mare di Marsiglia. 22 settembre 2023La greca, in un momento della stagione non facile,e chiude anche il secondo set per 6 - 2 . Ai quarti di finale incontrerà la colombiana numero 180 WTA Emiliana Arango Il tabellone ...

Papa ringrazia Ong per salvataggi in mare. Spesso ve lo impediscono Tiscali Notizie

Il Papa ringrazia il cardinale Ladaria per il servizio alla Dottrina della ... Vatican News - Italiano

Marsiglia, 22 set. (askanews) – “Sono felice di vedere tanti di voi che vanno in mare per salvare i migranti. Tante volte vi impediscono di andare perche’ alla nave manca qualcosa…. Ma sono i gesti di ...Ne è convinto il Papa, che nel Momento di raccoglimento davanti al Memoriale ... incontro o scontro”, la tesi di Francesco: “E io ringrazio tutti voi, che vi schierate sulla via dell’incontro: grazie ...