Papa Francesco | La situazione dei migranti è una crudeltà

In un viaggio verso Marsiglia, Papa Francesco ha espresso il suo sdegno e la sua preoccupazione per la tragica situazione degli sbarchi di migranti , ...

... se - scandisce- sapremo superare la paralisi della paura e il disinteresse che condanna a morte con guanti di velluto". Ilchiama in causa, poi, i leader religiosi: "In questo, noi ...Così, al Memoriale per i marinai e i migranti vittime del mare, a Marsiglia. "Davanti al dramma dei morti in mare non servono parole,ma fatti. Non rassegniamoci a vedere esseri umani ...

"Molti fratelli e sorelle vengono privati persino del diritto di avere una tomba" "Troppe persone, in fuga da conflitti, povertà e calamità ambientali, trovano tra le onde del Mediterraneo il rifiuto ...MARSIGLIA (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Non possiamo più assistere ai drammi dei naufragi, dovuti a traffici odiosi e al fanatismo dell’indifferenza. Le persone che rischiano di annegare devono essere socc ...