(Di venerdì 22 settembre 2023) Tutti gli uomini e mezzi del corpo del comando provinciale sono stati impegnati per fronteggiare l'emergenza dettata dalle elevate temperature per causa dei venti di scirocco. Interventi anche ad ...

Allerta per quasi tutta la Sicilia Anche per venerdì la Protezione civile ha diramato l'allerta rossa per le province siciliane di Messina,e Trapani. Allerta arancione per le altre sei. TI ...Intensadi lavoro per i vigili del fuoco. Dalle 20 di ieri fino alle prime luci di oggi sono più di 40 gli interventi per incendi di vegetazione e sterpaglie che hanno colpito tutto il territorio ...

Palermo, notte di paura per gli incendi: residenti sui tetti | Scuole chiuse nel Comune di Gratteri TGCOM

Incendi nella notte a Palermo: fiamme vicino alle case a Brancaccio, roghi anche a Gibilrossa e Altofonte Fanpage.it

PALERMO - Molta paura la scorsa notte a Palermo per incendi divampati nella zona di Brancaccio, tra le vie Fichidindia e San Criro, che hanno costretto diversi residenti a uscire per strada, mentre ...Mentre la Sicilia torna a bruciare la Liguria è alle prese con una forte ondata di maltempo che nelle prossime ore si propagherà in tutto il Nord ...