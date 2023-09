Palermo | notte di paura per gli incendi | residenti sui tetti | Allerta rossa anche per le province di Messina e Trapani

Allerta per quasi tutta la Sicilia Anche per venerdì la Protezione civile ha diramato l'allerta rossa per le province siciliane di Messina,e Trapani. Allerta arancione per le altre sei. TI ...Molta paura la scorsaper incendi divampati nella zona di Brancaccio, tra le vie Fichidindia e San Criro, che hanno costretto diversi residenti a uscire per strada, mentre qualcuno è fuggito sui tetti. Come ...

Palermo, notte di paura per gli incendi: residenti sui tetti TGCOM

Paura a Palermo: notte di incendi in zona Brancaccio, cittadini in strada TGLA7

PALERMO – Nella notte i ladri hanno fatto esplodere un bancomat a Palermo senza, però, riuscire a portare via nulla. E’ accaduto intorno alle 3.30 di oggi alla banca di credito cooperativo di ...PALERMO (ITALPRESS) - L'ondata di calore delle ultime ore non dà tregua alla Sicilia, che continua a bruciare. Notte di fuoco nel palermitano, dove ...