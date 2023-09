Palermo-Cosenza venerdì 22 settembre 2023 ore 20 | 30 | convocati | formazioni ufficiali | quote | pronostici Corini recupera Valente

Leggi su infobetting

(Di venerdì 22 settembre 2023) Anticipo del sesto turno di serie B che vede ildiimpegnato in casa contro ildi Caserta. I siciliani vengono da 3 vittorie consecutive che li hanno proiettati in alta classifica e a soli 2 punti dalla vetta. Pesante e sofferta la vittoria di Ascoli, con il gol di Mancuso arrivato all’ultimo tuffo a sbloccare una partita estremamente complicata. Calabresi che non InfoBetting: Scommesse Sportive e