Pagelle Lecce-Genoa | i voti ai protagonisti del match

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 22 settembre 2023) I top e flop e iaidelvalido per la 5ª giornata di Serie A 2023/24:Ledeideltra, valido per la 5ª giornata del campionato di Serie A 2023/2024.(4-3-3): Falcone 6; Gendrey 7 Pongracic 6, Touba 6.5, Gallo 6 (60? Dorgu 6); Kaba 6 (79? Sansone 6), Ramadani 6, Rafia 6.5 (60? Oudin 7.5); Almqvist 7, Krstovic 7 (88? Blin sv), Strefezza 6 (79? Piccoli 6). All. Baroni 7.(4-4-2): Martinez 6; De Winter 5.5 (46? Vasquez 6.5), Bani 6, Dragusin 5.5, Martin 4; Sabelli 6 (90? Malinovskyi sv), Strootman 5.5, Badelj 6 (76? Hefti 6), Frendrup 5.5; ...