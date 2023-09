Osteria Barberini – Roma

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 22 settembre 2023)Via della Purificazione, 21 – 00187Telefono: 06/4743325 Sito Internet: www..com Tipologia: tradizionale Prezzi: antipasti 6/20€, primi 12/22€, secondi 16/35€, dolci 6€ Chiusura: Domenica OFFERTA Nel febbraio 2022 lo chef e il patron di questa, rispettivamente Gabriele e Angelo Guadagno, hanno ceduto il passo ad un’altra proprietà, anche se il personale di sala e cucina è rimasto, prova ne è una proposta praticamente identica, con i grandi classici della cucinana, altri piatti della tradizione italiana e un focus sul tartufo, vero tratto distintivo del posto. A non rimanere invariato, a nostro avviso, è il livello della cucina, sicuramente discreto ma con diverse imprecisioni non riscontrate in passato. Ne ...