Oscar Farinetti è meno Fico | “Non mi è venuto bene | lo chiudo” | flop del parco alimentare aperto a Bologna nel 2017

Fico chiude . La Fabbrica Italiana Contadina aperta in pompa magna alla periferia di Bologna danel 2017 non esisterà più. "Fra le cose che non mi son venute tanto bene, Fico è una di queste", ha spiegato alla maniera di Forrest Gump il guru di Eataly durante una trasmissione di ...Lo ha annunciato ieri, a proposito del grande parco agroalimentare di Bologna, aperto da qualche anno e mai decollato. 'Delle cose che non mi sono venute bene - ha dettoa ...

Chiude il parco Fico a Bologna, Farinetti non si arrende: «Non mi è venuto bene: cambio nome e riparto» Open

Oscar Farinetti chiude Fico Bologna: "Non mi è venuto bene, va rivisto". E rilancia con Grand Tour Italia Forbes Italia

Oscar Farinetti annuncia il cambio di format e di nome del sito che fermerà le attività a dicembre per ripartire ad aprile 2024 ...La catena di ristorazione e prodotti alimentari fondata da Oscar Farinetti e acquisita nel settembre 2022 per il 52% da Andrea Bonomi è presente in tutto il mondo con 45 punti vendita ma non sta ...