(Di venerdì 22 settembre 2023) Non solo soldati, navi e droni. Il conflitto in Ucraina è stato combattuto, sin dall'occupazione russa della Crimea, anche nello Spazio con reciproci attacchi ai satelliti civili e militari da parte ...

InFrediano Finucci per la prima volta ricostruisce, con documenti inediti e fonti esclusive, le incredibili e quasi sconosciute schermaglie tra superpotenze (Stati Uniti, Russia ...Nel suo ultimo libro,, il giornalista de La7 Frediano Finucci ricostruisce questo braccio di ferro, all'apparenza lontano, ma in realtà alla base delle grandi contese ...

"Operazione Satellite", sfide e guerre in orbita tra le grandi potenze ... Il Sole 24 ORE

Ucraina, la guerra arriva nello Spazio: il nuovo libro Operazione Satellite Affaritaliani.it

Roma, 22 set. (askanews) - Non solo soldati, navi e droni. Il conflitto in Ucraina è stato combattuto, sin dall'occupazione russa della Crimea, ...“La cosa basilare è capire cosa siano i satelliti. Che fanno molto. Hanno una serie di applicazioni che per importanza oggi sono paragonabili a internet, allo stesso modo non possiamo farne a meno”, l ...